Saiba quais estados ainda estão contando votos e quando vão terminar

O resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos permanecia incerto nesta quarta-feira, à medida que votos seguem sendo computados em nove Estados, incluindo alguns dos mais acirrados do país, onde a apuração pode levar dias para ser concluída.

O candidato democrata Joe Biden mantinha uma liderança discreta sobre o presidente Donald Trump, um republicano, com 227 votos no Colégio Eleitoral contra 213 do adversário. Com isso, 98 votos ainda não foram alocados e representam caminhos para a vitória para ambos os candidatos. Para vencer, são necessários 270 votos.

Veja abaixo a situação da disputa nos nove Estados. A contagem de votos é fornecida pela Edison Research.

ALASKA

Trump possui uma ampla liderança e deve vencer no Estado. Mas apenas 36% dos votos esperados foram computados, indicando Trump à frente com 61,4% a 34,7%.

ARIZONA

Biden mantém uma liderança significativa, e Associated Press e Fox News já determinaram uma vitória do democrata no Estado. Com 86% dos votos esperados apurados, Biden lidera com 51,0%, contra 47,6% para Trump, segundo a Edison Research.

GEÓRGIA

Trump lidera de forma apertada, mas diversos condados de grande proporção ao redor de Atlanta, que tendem a se inclinar para os democratas, possuem uma quantidade substancial de votos para ser contabilizada. Com 92% das urnas apuradas, Trump possui 50,5% dos votos, ante 48,3% de Biden.

MAINE

Maine é um dos dois Estados que divide seus votos no Colégio Eleitoral. A Edison Research alocou três votos para Biden. Trump lidera a disputa pelo quarto voto com 51,4% contra 45,1%, mas apenas 53,7% dos votos deste distrito foram apurados.

MICHIGAN

Biden tem uma vantagem pequena. O condado de Wayne --maior do Estado e onde está a cidade de Detroit-- contabilizou apenas 76,1% dos votos até o momento. A contagem em Wayne e outros condados-chave deve continuar sendo atualizada nesta quarta. O Estado espera um resultado não oficial em 24 horas.

NEVADA

Visto por muito tempo como um Estado com sólida tendência pró-Biden, Nevada agora aparenta estar em jogo. Com 86% dos votos apurados, Biden lidera por 49,3% contra 48,7% de Trump, segundo a Edison Research. O Estado espera que os votos remanescentes --a maior parte enviada por correio-- seja computada a partir da manhã de quinta-feira.

CAROLINA DO NORTE

A margem entre Trump e Biden é de menos de 2 pontos percentuais, com vantagem para o presidente e 95% das urnas apuradas. O Estado permite o recebimento de votos enviados pelo correio até terça-feira. Nesta quarta-feira, a campanha de Biden disse esperar que um resultado final leve dias.

PENSILVÂNIA

Entre os Estados decisivos, Pensilvânia é o que está mais distante da conclusão, e até o momento Trump mantém ampla liderança, de 53,9% a 44,8%. O governador Tom Wolf disse nesta quarta que cerca de 1 milhão de votos ainda não foram apurados.

WISCONSIN

Biden saiu na frente, mas a liderança é apertada. Com 97% dos votos apurados, o democrata possui 49,5%, contra 48,8% de Trump. Se a margem for inferior a 1 ponto percentual, um candidato pode solicitar uma recontagem.