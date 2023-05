Rússia volta a atacar Kiev durante a noite; mais de 20 drones são interceptados

A forças ucranianas informaram que Kiev foi, mais uma vez, alvo de ataques aéreos por parte da Rússia na madrugada desta sexta-feira (26). Já é a décima 13ª vez neste mês que Kiev é bombardeada e foram interceptados mais de 20 drones lançados pela Rússia, tanto na capital quanto em Dnipro e outras regiões do país.

"Outro ataque aéreo a Kiev. É o 13º consecutivo desde o início de maio. E, como sempre, à noite. Desta vez, o ataque foi feito por bombardeiros Tu-95MS, da região do Cáspio, provavelmente por mísseis de cruzeiro X-101", escreveu no Telegram o governador regional da cidade de Kiev.

As autoridades regionais disseram que não há vítimas, mas os destroços dos mísseis interceptados danificaram o telhado de um centro comercial. Foram abatidos 10 mísseis disparados do Mar Cáspio, 23 drones Shahed de fabricação iraniana e dois drones de reconhecimento lançados pelas forças de Moscou, nos ataques noturnos à capital Kiev, Dnipro e às regiões do Leste.

Foi lançado pela Rússia um total de 17 mísseis e 31 drones nos ataques, que começaram por volta das 22h de quinta-feira e continuaram até as 5h desta sexta, segundo as autoridades ucranianas. Vários deles atingiram alvos nas regiões de Kharkiv e Dnipropetrovsk, mas não há registo de mortes.

"Foi uma noite muito difícil. Foi barulhento - o inimigo lançou um ataque em massa na região com mísseis e drones", disse Serhiy Lysak, governador regional de Dnipropetrovsk, no Telegram. "Dnipro sofreu".

A Rússia tem intensificado os ataques de mísseis e drones sobre a Ucrânia este mês, visando principalmente instalações de logística e infraestrutura. Mas, de acordo com autoridades russas e agências de comunicação social, a Ucrânia também teria atacado duas regiões no Sul da Rússia com um míssil e um drone.