Rússia permitirá corredor humanitário em Kiev e ao menos mais 3 cidades na Ucrânia

O exército russo abrirá corredores humanitários em quatro cidades ucranianas nesta segunda-feira, 7, segundo informou o Ministério da Defesa. As informações são do G1.



Na capital Kiev e nas cidades de Kharkiv, Mariupol e Sumy, os corredores serão abertos às 10h (horário de Moscou). Os corredores humanitários estão sendo instalados a pedido pessoal do presidente francês Emmanuel Macron, disse o Ministério.



Conforme mapas publicados pela agência de notícias RIA, o corredor de Kiev levará ao aliado russo Bielorrússia, e os civis de Kharkiv terão apenas um corredor que levará à Rússia. Corredores de Mariupol e Sumy levarão a outras cidades ucranianas e à Rússia.



Aqueles que quiserem deixar Kiev também poderão ser transportados de avião para a Rússia.