Rússia bate recorde de novas infecções com 24.318 casos em 24 horas

A Rússia registrou nesta sexta-feira (20) mais um recorde de infeções diárias pelo novo coronavírus, com 24.318 novos casos detectados em 85 regiões do país, de acordo com autoridades de saúde do país. No total, desde o início da pandemia, 2.039.926 pessoas adoeceram e 35.311 pacientes morreram.

Do total das novas infeções registradas nas últimas 24 horas, 5.923 (24,4%) são assintomáticas. Também foram contabilizados 461 óbitos e 24.758 pessoas foram consideradas curadas.

Em Moscou, principal foco da doença na Rússia, o número de novos casos também foi recorde, com 6.902 pessoas infectadas.

Segundo Antonina Ploskíreva, vice-diretora do Centro de Pesquisa Epidemiológica do órgão supervisor russo Rospotrebnadzor, citada pela agência TASS, há "uma tendência definida para o início da estabilização (da situação epidemiológica) na Rússia".

No entanto, ela alertou que "ainda é cedo" para dizer que a situação está estabilizada. "A fase de estabilização é um processo oscilante, caracterizado por níveis altos e baixos de infecção", explicou.

Na quarta-feira (18), o presidente Vladimir Putin observou a situação "complexa" do novo coronavírus em diferentes regiões da Rússia e pediu às autoridades locais que "não escondam" a situação real.