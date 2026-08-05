Rússia atinge três navios de carga da Ucrânia na região do Mar Negro

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quarta-feira, 5, ter atingido três navios de carga "que transportavam armas e equipamento militar" perto do porto de Odesa, no Mar Negro.

"Esses centros estavam envolvidos no armazenamento e na entrega de diversas armas e suprimentos militares, bem como na produção e distribuição de veículos aéreos não tripulados", disse o Ministério em comunicado.

A pasta também informou que os bombardeios russos atingiram centros logísticos e pontos de abastecimento em Kiev e na região ao redor. Em Karkhiv, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas, segundo o chefe regional Oleh Syniehubov. Três pessoas também foram mortas em Donetsk e 27 ficaram feridas, de acordo com o governador Vadym Filashkin.

A Força Aérea da Ucrânia disse, em uma publicação no Telegram, que a Rússia lançou 24 mísseis balísticos e quatro mísseis de cruzeiro durante o ataque à capital. Os militares ucranianos ainda acrescentaram que 115 drones foram lançados pela Rússia no ataque da noite passada e que os sistemas de defesa aérea interceptaram 98 deles.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que interceptadores "poderiam ter salvado vidas". Ele tem pedido consistentemente aos aliados mais interceptadores do sistema americano Patriot para se defender contra mísseis balísticos russos.

Kiev e a região ao redor sofreram, durante a noite de ontem, os ataques mais mortais do ano até agora, com 15 mortes registradas até o momento.