Rochas gigantes se desprendem e esmagam caminhões em rodovia no Peru

Dois caminhões foram atingidos por rochas gigantes que se soltaram de um morro em uma estrada no bairro San Mateo, em Huanchor, no Peru, na tarde do último sábado (3). Uma câmera que estava no interior de um automóvel capturou o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver os veículos trafegando pela rodovia até serem esmagados pelas rochas.

As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades peruanas. Apesar do susto, não houve vítimas fatais. Os motoristas sofreram escoriações, foram socorridos e passam bem.

A principal suspeita é de que as chuvas na região tenham contribuído para a desestabilização do terreno. Segundo o site La Republica, a liberação da via durou cerca de quatro horas.