Robôs poderão colocar e remover lentes de contato em pessoas; assista

Lentes de contato são uma alternativa aos óculos, mas o processo de colocá-las e retirá-las pode ser cansativo. Para evitar esse trabalho, um morador da Flórida (EUA) inventou um robô que pode inserir e remover lentes de contato, principalmente, para pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas.

Craig Hershoff, inventor do robô, pensou nas pessoas com problemas de mobilidade ou deficiências, que dificultam o manuseio do acessório minúsculo. Ele desenvolveu uma máquina capaz de inserir e remover as lentes sem que o usuário precise fazer nada além de manter os olhos bem abertos.

O robô foi projetado especificamente para lidar com as chamadas lentes de contato esclerais, que criam uma cúpula cheia de lágrimas sobre a córnea do olho para corrigir problemas de visão. Esse problema não é capaz de ser resolvido com óculos ou lentes normais.

Para muitos pacientes, as lentes esclerais são a única opção. No entanto, se eles não conseguirem utilizá-las adequadamente e por conta própria, muitas vezes precisam aprender a conviver com a doença.

O robô pode ser ativado por comandos de voz. A operação é completamente independente das mãos e usa pequenas ventosas para agarrar as lentes. Para ajudar no processo, o outro olho acompanha um vídeo do que está sendo feito para dar mais controle. Craig diz que os movimentos são mais suaves que usar as próprias mãos.

Atualmente, a máquina está passando por um teste clínico em Boston, e Hershoff. O criador da engenhoca tem esperança de que ela obtenha autorização da Food and Drug Administration (órgão estadunidense equivalente à Anvisa) em 2021 para que possa ser disponibilizada ao seu público alvo.