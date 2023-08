República Dominicana: Explosão deixa ao menos 12 vítimas fatais e dezenas feridas

O cenário é sombrio às proximidades da capital dominicana que vivenciou uma explosão em uma área comercial perto de Santo Domingo, na última segunda-feira (14). Autoridades confirmaram, ao menos, 12 mortos com o incidente e 10 pessoas seguem desaparecidas. A cruz vermelha está no local e tem repassado informações.

Os bombeiros trabalharam por horas na tarde desta terça-feira (15) para controlar as chamas que persistem mesmo após 24 horas. Entre as primeiras vítimas contabilizadas encontravam-se um bebê de apenas quatro meses e dois adultos.

Após a explosão, houve um incêndio e uma gigantesca coluna de fumaça foi registrada. Além do trágico saldo de vidas perdidas, cerca de 59 indivíduos saíram feridos. As autoridades ainda não sabem a origem da explosão, que afetou diversos negócios, entre eles uma loja de ferragens, uma clínica veterinária e uma fábrica de plásticos, além de um edifício do Ministério Público local.

Nos hospitais próximos à região da tragédia, dezenas de pessoas se aglomeraram com fotos de seus entes queridos, que presumiam estar na área quando ocorreu a explosão, para saber se estavam internados. O mesmo ocorreu nas redes sociais.

Onde fica San Cristóbal?

A região de San Cristóbal, na República Dominicana, é a quarta província mais populosa do país, com 688.828 dos 10 milhões de habitantes da República Dominicana.