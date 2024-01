Reino Unido e Ucrânia firmam acordo bilateral de segurança de 2,5 bilhões de euros por 10 anos

Durante uma visita surpresa do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, a Kiev, nesta sexta-feira (12 de janeiro de 2024), o Reino Unido e a Ucrânia anunciaram um acordo bilateral de segurança com duração de uma década. O pacto, válido por 10 anos, envolve o comprometimento de € 2,5 bilhões (cerca de R$ 15,875 bilhões) em assistência militar à Ucrânia, destinados ao financiamento de drones, mísseis de longo alcance e munições.

Essa iniciativa, na prática, representa um aumento de € 200 milhões nos gastos do Reino Unido com auxílio à Ucrânia em comparação com os valores enviados nos últimos dois anos, totalizando € 2,3 bilhões.

O acordo assume importância estratégica para a Ucrânia, que enfrenta restrições nos repasses financeiros dos Estados Unidos. A divisão no Congresso norte-americano em relação aos gastos públicos para 2024, com os republicanos mais conservadores demandando cortes significativos e resistindo ao envio de mais ajuda a Kiev, torna o suporte do Reino Unido oportuno.

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, expressou sua satisfação com o acordo em sua conta no X (antigo Twitter), descrevendo-o como um momento histórico para a Europa. Em sua mensagem, Zelensky enfatizou a importância do pacto para atingir um nível de segurança que, por si só, servirá como dissuasão contra a agressividade russa.