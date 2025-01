Reféns soltas pelo Hamas: saiba quem são as quatro mulheres libertadas

O Hamas libertou quatro soldados israelenses, Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, como parte de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza na manhã deste sábado (25). As militares, mantidas em cativeiro por 15 meses, deixaram o local em veículos da Cruz Vermelha. Elas haviam sido capturadas na base militar de Nahal Oz, invadida pelo grupo em 7 de outubro de 2023.

No entanto, Arbel Yehud, uma civil que consta na lista de demandas de Israel, não foi incluída nesta liberação. O Hamas informou que sua libertação está prevista para o próximo sábado (1/2), após Israel exigir provas de vida.

O acordo, mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, prevê um cessar-fogo em três etapas. A primeira, com duração de seis semanas, estipula a troca de 33 reféns israelenses por 737 detentos palestinos.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, as quatro mulheres libertadas foram encaminhadas de helicóptero a um hospital, onde se reunirão com suas famílias e receberão cuidados médicos.

Quem são as reféns:

Naama Levy, 20 anos

Capturada aos 19 anos, Naama foi vista pela última vez em um vídeo no momento de sua prisão, onde aparecia ferida e com as mãos amarradas. Durante o cativeiro, implorou por sua vida dizendo: “Tenho amigos na Palestina.”

Daniela Gilboa, 20 anos

Feita refém aos 18 anos, Daniela foi vista mancando após ser ferida durante o ataque. No ano passado, apareceu em um vídeo divulgado pelo Hamas pedindo que o governo israelense negociasse sua libertação.

Liri Albag, 19 anos

Com apenas um dia e meio de serviço militar, Liri foi capturada aos 18 anos. Este mês, o Hamas divulgou imagens dela lendo uma mensagem em apelo pela liberdade.

Karina Ariev, 20 anos

Também capturada aos 18, Karina conseguiu enviar uma mensagem de despedida à família antes de ser levada. Em imagens divulgadas pelo Hamas, apareceu com a cabeça enfaixada em bandanas manchadas de sangue.