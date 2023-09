Ratos do tamanho de um cachorro tomam conta de Nova York

Nova York (EUA) é conhecida como capital mundial dos ratos. Além da quantidade de roedores encontrados lá, há tempos tem chamado a atenção o tamanho dos roedores.

Ao mesmo tempo em que os ratos têm aprendido a evitar o extermínio, os alimentos descartados que abastecem a praga estão se tornando mais abundantes.

Durante algum tempo, as pessoas estimaram que a Big Apple abrigava mais de 30 milhões de ratos, cinco para cada pessoa que vivia na cidade. E embora novas estimativas digam agora que esse número é muito menor, cerca de três milhões, ainda são uma visão bastante comum.

Entre os casos mais conhecidos está o de alguns anos, de um superrato aterrorizante que foi encontrado em Nova York (foto). Do mesmo tamanho de um cachorro pequeno, na época era considerado o maior do gênero já encontrado em qualquer lugar do mundo.

Na foto postada no Facebook, a fera parecia ter cerca de 1,20 metro de comprimento, do nariz à cauda.