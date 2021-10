Queda de avião mata 16 pessoas e deixa outras seis feridas em estado grave na Rússia

Dezesseis pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após a queda de um avião modelo L-410, na cidade de Menzelinsk, na Rússia, com 22 pessoas a bordo, entre elas um grupo de 20 paraquedista. O acidente ocorreu na manhã deste domingo. Todos os feridos estão em estado grave, de acordo com o Ministro da Saúde russo. As informações são do G1 Nacional.

O avião bimotor de transporte de curto alcance levava os vinte paraquedistas e mais dois tripulantes. O local do acidente fica na região do Tartaristão, no Distrito Federal do Volga. Um dos motores teria falhado, segundo autoridades locais, que apontam esta como uma das possíveis causas do acidente.

Nos últimos anos, os padrões de segurança da aviação russa, mesmo assim, os acidentes têm sido comuns, especialmente envolvendo aviões envelhecidos em regiões remotas. Um velho avião de transporte Antonov An-26 caiu no Extremo Oriente da Rússia no fim do mês de setembro, matando seis pessoas. Em julho, um acidente com um turboélice bimotor Antonov An-26 deixou 28 mortos em Kamchatka.