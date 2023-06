Acidente com trens mata quase 300 pessoas na Índia; número pode chegar a 400

O número de vítimas fatais do acidente envolvendo três trens na Índia, na última sexta-feira (02), pode chegar a 380, segundo Sudhanshu Sarangi, diretor-geral dos Serviços de Incêndio de Odisha. Até o momento, autoridades já registraram 288 óbitos, enquanto mais de 850 feridos foram encaminhados aos hospitais.

Este incidente representa a pior tragédia ferroviária ocorrida na Índia nos últimos 20 anos, embora acidentes envolvendo trens sejam comuns no país. Neste sábado, o primeiro-ministro Narendra Modi visitou a região de Balasore, em Odisha, onde ocorreu a tragédia, acompanhado pelos ministros das Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, e da União, Dharmendra Pradhan.

O acidente aconteceu na sexta-feira (2), com compartimentos dos trens completamente destruídos e abertos, com manchas de sangue. Alguns vagões viraram completamente devido à colisão.

A Índia possui uma das maiores redes ferroviárias do mundo e já enfrentou várias tragédias semelhantes no passado, porém, o desastre ocorrido na sexta-feira é considerado o mais devastador desde a década de 1990.

O secretário-chefe de Odisha, Pradeep Jena, também confirmou que mais de 850 feridos foram encaminhados aos hospitais após o acidente, que aconteceu a quase 200 km da capital do estado, Bhubaneswar.

O descarrilamento de um trem expresso que seguia de Bengalore para Calcutá, invadindo a via adjacente no sentido sul, foi a causa do desastre. Minutos depois, o Coromandel Express, que seguia de Calcutá para Chennai, colidiu com os destroços. Alguns de seus vagões também atingiram um trem de carga estacionado nas proximidades.

O jornal Times of India relata que o Coromandel Express entrou na via errada, onde o trem de carga estava, momentos antes do acidente.

A polícia está agora investigando se houve algum erro humano na sinalização, uma vez que o Coromandel Express tinha permissão para prosseguir na linha principal em direção a Chennai.