Putin diz que Trump luta 'sinceramente' por acordo e que guerra na Ucrânia poderia ser evitada

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 19, que concorda com a avaliação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a guerra na Ucrânia poderia ter sido evitada. "Ele disse: 'se eu fosse presidente, essa guerra não teria acontecido'. Eu concordo com ele, de certo modo", declarou Putin, em encontro com agências de notícias internacionais. Segundo o líder russo, Trump luta "sinceramente" por um acordo para encerrar o conflito com a Ucrânia.

O russo reafirmou sua versão sobre as origens da guerra. "Parte do território de um país decidiu se separar da parte principal. Eles tinham esse direito? Sim, conforme o direito internacional e a Carta da ONU", disse. Segundo ele, a Rússia tentou negociar por oito anos, mas Kiev se recusou a cumprir os Acordos de Minsk. "No fim, tomamos a decisão de pôr fim a essa disputa - sim, com o uso de nossas Forças Armadas", afirmou.

Putin ainda questionou a legitimidade do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após o fim do mandato constitucional de cinco anos. Segundo ele, "em condições de lei marcial, a Constituição da Ucrânia prorroga apenas os poderes do Parlamento, não do presidente". Para o russo, qualquer negociação de paz exigirá um interlocutor com autoridade legal. "Se a principal figura não é legítima, todo o sistema de poder se torna ilegítimo."

Sobre a guerra entre Israel e Irã, Putin fez críticas a pressões por mudança de regime em Teerã e sugeriu uma saída negociada. "Seria correto que todos buscassem juntos formas de encerrar os combates e garantir tanto os interesses do Irã em seu programa atômico pacífico quanto a segurança de Israel", afirmou.

Em relação à China, Putin ressaltou a importância da parceria econômica e tecnológica entre os países. "Temos projetos conjuntos de mais de US$ 200 bilhões. Todos realistas e serão implementados", disse. Ele também elogiou os avanços chineses em inteligência artificial (IA) e genética, e afirmou que "a Rússia não está virando para a Ásia. Isso é uma direção natural do crescimento".