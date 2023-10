Putin afirma que granada explodiu dentro de avião do líder do grupo Wagner

Vladimir Putin deu a entender nesta quinta-feira (5) que uma granada de mão foi explodida dentro do avião que transportava o então líder dos mercenários do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin. O presidente russo disse que fragmentos de explosivo foram encontrados nos corpos das pessoas mortas no desastre aéreo de agosto.

"O chefe da comissão de investigação me informou há alguns dias. Foram encontrados fragmentos de granadas de mão nos corpos das vítimas do desastre. Não há sinais de impacto externo no avião", declarou Putin em um fórum internacional televisionado. O líder russo lamentou que não tenha sido feito exame toxicológico nos passageiros, pois, segundo ele, cinco quilos de cocaína foram encontrados na aeronave.

Prigozhin viajava com outras lideranças em um avião particular que caiu entre Moscou e São Petersburgo.

Como o líder da milícia havia sido denunciado por Putin como "traidor" após motim contra o exército oficial russo em 23 de junho, a Ucrânia e aliados ocidentais levantaram a hipótese de que a morte tenha sido por vingança do Kremlin, o que é negado por Moscou.

As caixas-pretas do avião foram encontradas e Putin garante investigação profunda sobre o desastre.