Produto utilizado em panelas está ligado ao câncer de fígado, aponta estudo

Uma classe de de produtos sintéticos, utilizados principalmente em impermeabilizantes, está ligada ao câncer de fígado de tipo mais comum, o carcinoma não hepatocelular não viral. É o que aponta o novo estudo feito pela Keck School of Medicine da Universidade do Sul da Califórnia e publicado na revista científica de hepatologia JHEP Reports.

O principal destes produtos é o sulfato de perfluorooctano (PFOS), que serve para dar qualidades antiaderentes, impermeáveis e resistentes para diversos itens comuns. Entre eles, estão principalmente as panelas antiaderentes, as roupas impermeáveis e as embalagens de fast-food.

No Brasil e em outros países, o PFOS é utilizado principalmente como impermeabilizante, para manter a coloração das roupas, estofados e tapetes, é usado em revestimento para embalagens de doces e alimentos em geral, em pratos. Além disso podem ser encontrados em fluidos hidráulicos, produtos de limpeza domésticas e industriais, além de cortinas de chuveiros.

Os PFOS são de decomposição lenta, acumulando-se no meio ambiente e nos tecidos humanos, como no fígado. O efeito dessas substâncias já havia sido investigado em animais, onde o risco de câncer de fígado foi detectado: o novo estudo, no entanto, foi o primeiro a associar esse perigo em humanos, analisando amostras de diversas pessoas nos Estados Unidos.