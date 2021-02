Primo da rainha Elizabeth é condenado a 10 meses de prisão por assédio sexual em castelo

Um primo da rainha Elizabeth 2ª, Simon Bowes-Lyon, foi condenado a dez meses de prisão por invadir o quarto de uma mulher, que estava hospedada em seu castelo, e tentar estuprá-la. Além de cumprir a pena de reclusão, Bowes-Lyon também terá o seu nome gravado no registro de ofensores sexuais do Reino Unido por dez anos.

Segundo os relatos, o parente da rainha apalpou os seios da vítima sem sua permissão, prendendo-a contra a parede e a cama e tentou beijá-la à força. De acordo com uma avaliação psicológica feita durante o julgamento, há um "risco médio" de que ele tente cometer outro crime de natureza sexual.

Segundo o Metro UK, o aristocrata britânico é parente da família real por parte de pai — o falecido Michael Bowes-Lyon era sobrinho-neto de Elizabeth, a Rainha-Mãe, mãe de Elizabeth 2ª, que morreu em 2002. Simon foi um dos que marcharam junto ao caixão da monarca naquele ano

Em janeiro, durante o julgamento, o acusado admitiu a culpa, e se disse "extremamente envergonhado" do que fez. Bowes-Lyon comentou que estava "muito bêbado" na noite em questão, mas que isso "não era desculpa" para o que fez.

“Eu não achei que era capaz de fazer algo assim, mas preciso encarar que sou e lidar com as consequências. No último ano, procurei ajuda profissional, e agora sei que preciso admitir minha culpa o mais rápido possível. Minhas desculpas vão, acima de tudo, à mulher envolvida no ataque, mas também à minha família e amigos pelo que têm passado por causa do que eu fiz", disse.