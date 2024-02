Primeiro-ministro palestino renuncia ao cargo por ‘necessidade urgente de um consenso’

Nesta segunda-feira (26), o primeiro-ministro palestino, Mohammad Shtayyeh anunciou sua renúncia ao cargo, sob justificativa de que é preciso haver um consenso entre palestinos sobre a guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza. “A decisão de renunciar veio à luz da escalada sem precedentes na Cisjordânia e em Jerusalém e da guerra, do genocídio e da fome na Faixa de Gaza”, disse o premiê.

De acordo com Shtayyeh, a demissão foi apresentada ao governo no dia 20 de fevereiro e submetida hoje, por escrito. O presidente Mahmud Abbas, de 88 anos, tem sido pressionado pela comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e vários países do Oriente Médio, para que haja uma reforma na Autoridade Palestina, principalmente após o início da guerra em Gaza, no dia 7 de outubro de 2023.

"A próxima etapa exige novas medidas governamentais e políticas que levem em consideração a nova realidade na Faixa de Gaza [...] e a necessidade urgente de um consenso interpalestino", justificou o, agora, ex-primeiro ministro da Palestina.

Desde 2007, a liderança palestina está dividida entre o poder limitado do presidente Abbas na Cisjordânia – território ocupado por Israel desde 1967 –, e o Hamas, que domina a Faixa de Gaza.

Já a guerra dos últimos meses foi iniciada após um ataque do Hamas em território israelense, que matou mais de mil pessoas (em maioria, civis) em outubro do ano passado, de acordo com um balanço da agência de notícias francesa AFP, baseado em dados fornecidos pelas autoridades israelenses. De lá para cá, Israel iniciou uma campanha militar contra o Hamas na Faixa de Gaza, que já assassinou 29.782 pessoas; a maioria, mulheres e crianças, diz o Ministério da Saúde do movimento islamista.