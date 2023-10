Primeiro-ministro do Reino Unido propõe proibição gradual da venda de cigarros

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, apresentou uma proposta na quarta-feira (4) que visa aumentar anualmente em um ano a idade legal para a compra de cigarros na Inglaterra. A iniciativa tem como objetivo modificar gradualmente as normas relacionadas ao tabagismo no país, com a eventual eliminação do consumo entre os jovens.

Durante sua exposição no evento anual do Partido Conservador, Sunak destacou o desejo de "primeiramente impedir que os adolescentes iniciem o hábito de fumar". Atualmente, a venda de cigarros e produtos de tabaco para menores de 18 anos é ilegal em todo o Reino Unido.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Regulamentação do cigarro eletrônico é debatido no Senado]]

A proposta consiste em tornar crime a venda de produtos de tabaco a qualquer pessoa nascida a partir de 1º de janeiro de 2009. Isso efetivamente aumentaria a idade para fumar em um ano a cada ano, até que a proibição se aplique a toda a população. De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, essa medida tem o potencial de reduzir consideravelmente o tabagismo entre os jovens até 2040.

Mudança legal seria aplicada somente na Inglaterra

Caso o Parlamento aprove a proposta, a mudança legal será aplicada somente na Inglaterra, não abrangendo a Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Vale mencionar que a Nova Zelândia aprovou uma medida semelhante no ano passado, proibindo a venda de tabaco para pessoas nascidas após 2008.

Sunak enfatizou a importância de interromper o ciclo do tabagismo, destacando que a maioria dos fumantes começa na juventude, sendo que quatro em cada cinco iniciam o hábito antes dos 20 anos. Ele ressaltou que, se esse ciclo for quebrado, o Reino Unido estará no caminho certo para combater uma das principais causas de mortes e doenças evitáveis no país.

Em 2007, o governo britânico aumentou a idade legal para a compra de tabaco de 16 para 18 anos, o que resultou em uma redução de 30% na prevalência do tabagismo entre jovens de 16 e 17 anos, conforme informações do gabinete de Sunak.

Além disso, o primeiro-ministro anunciou que seu governo implementará medidas para restringir a disponibilidade de cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, para crianças. Atualmente, a venda de vapes para menores de 18 anos já é ilegal no Reino Unido, porém, as autoridades alertam que o uso desses dispositivos triplicou nos últimos três anos, com mais crianças utilizando vapes do que cigarros convencionais.