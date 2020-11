Primeiro carro elétrico ‘feito para ser Uber’ é lançado no mundo

Duas grandes empresas chinesas iniciaram uma parceria para a produção de um carro elétrico, chamado D1, com intuito de lançar a primeira produção de transporte de passageiros, equipado com tecnologias especificamente desenhadas para sua finalidade.

O automóvel hatchback verde foi desenvolvido pela Didi Chuxing, uma das principais concorrentes internacionais do Uber (e dona da 99 brasileira), com a fabricante chinesa de veículos BYD Auto.

A empresa chinesa explica que recorreu a um banco de dados com vários feedbacks e dicas de 550 milhões de passageiros cadastrados, até chegar à conclusão de que deveria produzir o seu próprio veículo.

O D1 tem um visual semelhante aos modelos ID.3 e ID.4 da Volkswagen, chamados “Golfs do futuro”: tanto a dianteira, como rodas, formato dos faróis, linha da cintura e teto bicolor. A diferença aparece no interior do veículo, que começam com os bancos ergonômicos e as portas automáticas de correr, para facilitar o acesso dos passageiros.

O veículo permite que os usuários interajam na sua viagem, por meio de um aplicativo. Para isso, existe uma tela de tamanho médio no painel, e mais duas telas sensíveis ao toque atrás dos encostos de cabeça, para que os passageiros acessem a navegação e definam alguns detalhes, como a temperatura do ar, por exemplo.

Além do conforto para os passageiros, o D1 traz um banco para o motorista confortável e adequado para uso prolongado. O monobloco também é equipado com um sistema de assistência ao motorista de nível 2, que inclui aviso de saída de faixa, frenagem automática e aviso de colisão de pedestres.