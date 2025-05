Powell incentiva jovens a servir ao setor público em formatura da Universidade de Princeton

Em discurso para formandos da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, pediu aos jovens que dediquem parte de suas carreiras ao serviço público. "Eu peço a vocês que enfrentem o desafio e aproveitem a oportunidade de servir a seus concidadãos. Vocês nuca irão se arrepender", disse ele neste domingo, 25.

Powell, que se formou na mesma universidade há 50 anos, citou sua própria trajetória como exemplo, com passagens pelos setores público e privado. "Em meus 13 anos no Fed, a economia global passou por diversas turbulências e uma crise total, nos momentos mais agudos da pandemia de covid 19", declarou. "Todo mundo se voltou para o governo e para o Fed em busca de socorro, e os servidores de carreira do Fed, veteranos de crises anteriores, tomaram a dianteira e disseram: 'Nós cuidamos disso'", acrescentou.

Ele lembrou que o Fed adotou uma série de medidas, muitas inéditas, para garantir crédito à economia norte-americana, enquanto o setor financeiro se recuperava do baque. "Pelos esforços de muitos nos setores público e privado evitamos o pior. Os esforços coletivos salvaram nossa economia e os servidores públicos envolvidos merecem nosso respeito e gratidão. É uma grande honra para mim servir ao lado deles", destacou.

O discurso de Powell ocorre num momento em que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, promove cortes de despesas, fecha órgãos e realiza demissões em massa no serviço público.

O presidente do Fed disse que o sucesso na carreira é resultado de uma combinação de sorte, coragem para errar e um pouco de iniciativa. "Mas o mundo precisa mais de vocês do que suas conquistas pessoais e sucesso individual. Por isso eu peço a vocês que achem um tempo para o serviço público", reiterou.

Universidades

Ele ressaltou que o trabalho de gerações em busca dos ideais dos fundadores dos EUA, de que todos são criados iguais, levaram o país à liderança mundial em diversas frentes, incluindo "ciência, inovação e dinamismo econômico". "Nossas grandes universidades são um ativo nacional essencial, mas olhem ao redor. Eu peço que vocês não considerem isso como garantido. Daqui a 50 anos, quando vocês olharem para trás, vão querer lembrar que fizeram o possível para fortalecer nossa democracia e para nos levar mais perto ainda dos ideais dos fundadores", afirmou.

Trump promove também uma ofensiva contra a autonomia de universidades, numa tentativa de impor sua agenda a estas instituições de ensino. Atualmente, o presidente dos EUA investe agressivamente contra a Universidade de Harvard.