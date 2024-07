Possível candidatura de Kamala Harris pode enfrentar desafios legais

A possível candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata pode enfrentar obstáculos legais, segundo o analista de Internacional Lourival Sant’Anna. O especialista destaca que a ausência da vice-presidente nas primárias do partido pode ser alvo de questionamentos judiciais.

Sant’Anna explicou que “os republicanos e talvez até alguns democratas poderão entrar com ações na Justiça contra a nomeação de Kamala Harris sem um processo”.

O analista ressalta que não existem normas bem definidas para essa situação. Ele acrescenta que, pela lei, os delegados não são obrigados a votar na convenção no candidato pelo qual foram eleitos durante as primárias.

Essa falta de clareza nas regras confere liberdade à direção do partido para escolher o processo de nomeação do novo candidato. No entanto, também abre espaço para críticas e possíveis ações judiciais.

Desafios para o Partido Democrata

Apesar dos potenciais obstáculos legais, Sant’Anna acredita que não há ambiente no Partido Democrata para um questionamento do nome de Kamala Harris. “Ela já está na chapa, além de ser uma mulher negra e filha de imigrantes”, argumenta o analista.

O especialista destaca que um desafio à candidatura de Harris poderia criar uma grande divisão dentro do partido em linhas raciais e de gênero, que, para o analista, é “tudo que o Partido Democrata não precisa neste momento”. Sant’Anna ainda enfatizou a necessidade de conciliação para enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro.