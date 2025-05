Por que os homens são mais altos que as mulheres? Estudo genético revela resposta

Um estudo realizado por pesquisadores da Geisinger College of Health Sciences, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou por que, geralmente, os homens têm alturas até 13 centímetros maiores do que as das mulheres. Publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), o estudo mostrou que o gene SHOX é o principal responsável por essa diferença de estatura.

Segundo o artigo, publicado em 19 de maio, o gene SHOX, que desempenha um papel crucial no crescimento e desenvolvimento ósseo, atua de maneira diferente nos cromossomos X — presente em dose dupla nas mulheres (XX) — e Y — exclusivo dos homens (XY). Para essa análise, foram avaliados mais de 1 milhão de dados genéticos humanos.

Como foi feito o estudo

A análise laboratorial teve como objetivo verificar se a presença de um cromossomo Y extra influencia mais na estatura do que um cromossomo X adicional.

Para isso, os pesquisadores examinaram três grandes bancos de dados de saúde pública e identificaram 1.225 adultos com combinações atípicas de cromossomos, como XXY, XXX ou X0. Após organizarem os dados com base na altura de cada indivíduo, os cientistas observaram uma diferença significativa na atuação do gene SHOX entre os cromossomos X e Y.

Influência do cromossomo Y na altura

Os resultados mostraram que pessoas com apenas um cromossomo X e nenhum Y apresentavam estatura inferior à média. Em contraste, aqueles com um cromossomo Y a mais tendiam a ser mais altos.

Nas mulheres, que possuem dois cromossomos X (XX), um deles é parcialmente inativado durante o desenvolvimento embrionário — processo que reduz sua atividade para evitar desequilíbrios genéticos. Esse cromossomo inativo é chamado de Xi. Já nos homens, com um cromossomo X e um Y (XY), não ocorre essa inativação, o que garante plena atividade dos dois genes SHOX.

A diferença observada indica que o gene SHOX é mais ativo no cromossomo Y do que no cromossomo X inativado (Xi). Essa maior atividade genética resulta em um ganho médio de 3,1 centímetros na estatura dos homens em comparação às mulheres.

Nos homens, tanto o gene SHOX do cromossomo X quanto o do Y permanecem ativos. Na prática, isso significa que as mulheres, mesmo com dois cromossomos X, possuem uma dose ligeiramente menor do gene funcional devido à inativação de um deles.

Nos dados analisados, a diferença média de altura entre homens e mulheres variou entre 12,85 e 13,72 centímetros. A atividade do gene SHOX foi responsável por cerca de 22,6% dessa diferença, enquanto os demais fatores envolvidos extrapolam o escopo da pesquisa.

“Essa descoberta é consistente com a hipótese de que a expressão reduzida de SHOX em mulheres resulta em uma diferença líquida de altura entre os sexos”, destacam os pesquisadores no artigo.

