Polícia divulga foto da prisão de suspeito em suposto atentado contra Trump; veja

Uma tentativa de atentado contra o ex-presidente Donald Trump foi frustrada no domingo (15) no Trump International Golf Club, em West Palm Beach, Flórida. Ryan Wesley Routh, de 58 anos, foi detido pela polícia após ser visto com um rifle no campo de golfe onde Trump jogava com o doador Steve Witkoff. A detenção foi confirmada nesta segunda-feira pelo Gabinete do Xerife do Condado de Martin.

Segundo o xerife Ric Bradshaw, o Serviço Secreto detectou um cano de rifle saindo de uma cerca. Agentes dispararam contra Routh, que estava escondido nos arbustos próximos ao perímetro do clube, a uma distância de 300 a 500 metros do ex-presidente. O suspeito fugiu em um carro e foi interceptado na rodovia interestadual 95. Ele não estava armado no momento da prisão e não fez declarações.



Ryan Wesley Routh, 58 anos, proprietário de uma pequena empresa de construção no Havaí, foi detido como suspeito de tentar cometer o atentado. (Foto: Gabinete do xerife do condado de Martin)

Fontes policiais informaram que Routh, um empresário do Havaí, estava armado com um rifle estilo AK-47 equipado com mira telescópica. No local onde o suspeito estava posicionado, foram encontrados também duas mochilas com ladrilhos de cerâmica, usados para reforçar coletes à prova de balas, e uma câmera GoPro.

O FBI está investigando o caso como uma possível tentativa de assassinato, destacando o nível de planejamento envolvido. O ex-presidente Trump não foi ferido, e o ataque ocorre apenas dois meses após outra tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia.

Os investigadores aguardam uma avaliação de saúde mental de Routh antes de qualquer processo criminal, conforme revelado por fontes à CNN.