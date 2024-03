Polícia afirma que prendeu todos os suspeitos de estuprar turista brasileira na Índia

A polícia da Índia informou, nesta terça-feira (5), que todos os suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma turista brasileira já foram presos. De acordo com Pitamber Singh Kherwar, superintendente de Polícia de Dumka, região remota do estado de Jharkhand, onde ocorreu o crime, oito suspeitos foram identificados.

Quatro suspeitos foram detidos na noite de segunda-feira (4). O casal de influenciadores viajava há anos para percorrer o mundo de motocicleta. Em uma das aventuras pela Índia, decidiu montar uma tenda em um terreno baldio em uma aldeia de Dumka para passar a noite da sexta-feira passada, quando, por volta da meia-noite, um grupo de homens os atacou.

O caso ganhou repercussão mundial. A lei estabelece penas severas para o crime de violação, que na maioria dos casos não admite fiança. Uma violação, segundo o código penal indiano, deve ser punida com no mínimo 10 anos de prisão, e uma violação em grupo pode resultar em prisão perpétua.