PIB dos EUA cresceu 2,8% em 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,8% em 2024, apoiado pelos gastos dos consumidores e do governo, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Departamento do Comércio, que mostram uma economia resiliente.

A maior economia do mundo cresceu 2,3% no último trimestre do ano passado, em sintonia com o consenso reunido pelo Briefing.com.

Os gastos dos consumidores, os investimentos e os gastos do governo estavam entre os fatores que impulsionaram esse crescimento, de acordo com o Departamento do Comércio.

A economia americana se manteve firme apesar do contexto de altas taxas de juros, apoiada por um forte mercado de trabalho, com um baixo desemprego e salários crescentes, o que permitiu que os consumidores continuassem gastando.

Os consumidores foram "a base da economia e o principal motor do crescimento resiliente em 2024", disse Matthew Martin, economista sênior da Oxford Economics.

O especialista espera que a tendência continue por enquanto.

"Acreditamos que a renda real disponível continuará crescendo, e isso levará a gastos contínuos", disse à AFP.