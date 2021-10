Pesquisadores ganham Nobel de Economia 2021 por estudo com novas ideias sobre mercado de trabalho

David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens foram premiados nesta segunda-feira (11) com o prêmio Nobel de Economia 2021, por terem contribuído com novas ideias sobre o mercado de trabalho e mostrarem quais conclusões podem ser tiradas de experiências naturais em termos de causas e consequências. "Os economistas revolucionaram a pesquisa empírica nas ciências sociais e melhoraram significativamente a capacidade da comunidade de pesquisa de responder a perguntas de grande importância", afirma a Real Academia de Ciências da Suécia. As informações são do G1 Nacional.

As contribuições empíricas para a economia do trabalho, renderam o prêmio a David Card, enquanto Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens foram laureados por suas contribuições metodológicas para a análise das relações causais. "A pesquisa deles melhorou substancialmente nossa capacidade de responder às principais questões causais, o que foi de grande benefício para a sociedade ”, disse Peter Fredriksson, presidente do Comitê do Prêmio de Ciências Econômicas.

Eles receberão um prêmio em dinheiro de 10 milhões de coroas suecas (US$ 1,1 milhão) - metade vai para David Card e a outra metade para Joshua Angrist e Guido Imbens, porque a premiação é pelo estudo.

O canadense David Card é professor de economia na Universidade da Califórnia, nos EUA. Por meio de experimentos naturais na década de 90, Card analisou os efeitos do salário mínimo, da migração e da educação no mercado de trabalho, concluindo, por exemplo, que o aumento do salário mínimo não leva necessariamente a menos empregos. Também descrou que os recursos das escolas são muito mais importantes para o futuro no mercado de trabalho dos alunos do que se pensava e que a renda das pessoas que nasceram em um país pode se beneficiar de uma nova imigração, enquanto as pessoas que imigraram anteriormente correm o risco de serem afetadas negativamente.

Joshua D. Angrist nasceu nos Estados Unidos e é professor de economia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. Guido W. Imbens é holandes e professor de economia na Universidade de Stanford, nos EUA. Eles foram recompensados, de forma conjunta, "por suas contribuições metodológicas na análise das relações de causa e efeito". Em meados da década de 1990, os dois pesquisadores demonstraram como conclusões precisas sobre causas e efeitos podem ser fruto de experimentos naturais.