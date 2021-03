Perder apenas uma mamografia pode aumentar risco de morte em 41%

Deixar de ir a apenas uma mamografia antes de ser diagnosticada com câncer de mama pode aumentar significativamente o risco de morte em 41%, alertou um estudo.

Os pesquisadores analisaram dados de saúde de quase 550.000 mulheres de nove condados suecos que foram elegíveis para o rastreamento do câncer de mama entre 1992 e 2016.

Eles descobriram que as mulheres que compareceram às sessões de rastreamento tinham 50 por cento menos probabilidade de morrer de câncer de mama nos próximos dez anos do que aquelas que não o fizeram.

Os exames de mamografia podem ajudar a detectar o câncer de mama em um estágio inicial, quando é mais fácil de tratar, ajudando assim a reduzir as mortes pela doença.

Apesar da eficácia comprovada, os especialistas alertam que muitas mulheres não vão a exames regulares recomendados.

"Ir regularmente a todos os exames programados confere a maior redução no risco de morrer de câncer de mama", disse o autor do artigo e epidemiologista do câncer Stephen Duffy, da Queen Mary University de Londres.

“Embora suspeitássemos que a ia regular conferiria uma redução maior do que a participação irregular, acho que é justo dizer que ficamos um pouco surpresos com o tamanho do efeito”, acrescentou.

“As descobertas apoiam a hipótese de que a frequência regular reduz a oportunidade de o câncer crescer antes de ser detectado.”

Metodologia

No estudo, o professor Duffy e colegas dividiram as mulheres de seu conjunto de dados em grupos com base em se elas compareceram aos dois exames de rastreamento que foram agendados antes de seu diagnóstico de câncer de mama.

Eles apelidaram aquelas que compareceram a ambas as sessões de triagem como “participantes em série”, enquanto aquelas que as pularam foram rotuladas de “não participantes em série”.

A análise dos pesquisadores mostrou que ia a ambas as consultas de mamografia proporcionou uma proteção maior contra a morte por câncer de mama do que comparecer a apenas uma ou nenhuma das consultas.

Especificamente, ir a ambos levou a uma redução de 29% na mortalidade por câncer de mama em comparação com aquelas mulheres que compareceram apenas a um dos testes anteriores.

“Cânceres de intervalo”

Com o presente estudo concluído, a equipe está agora procurando desenvolver um panorama mais detalhado dos benefícios dos exames de mamografia de rotina - incluindo como tais impactos os chamados “cânceres de intervalo” que surgem entre os exames.

“Estamos planejando mais pesquisas de prognóstico sobre o mecanismo desse efeito”, comentou o professor Duffy.

“Pretendemos investigar se e - em caso afirmativo - em que medida a frequência regular melhora o prognóstico dos cânceres de intervalo, bem como dos cânceres detectados na tela.”