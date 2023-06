Pedra maior que rim é retirada de paciente; Guiness Book certifica recorde

A maior pedra nos rins foi registrada nesta quarta-feira (14), no Sri Lanka. O anúncio foi feito pelo Exército do país asiático. A pedra foi retirada de um militar aposentado e tinha 13,37 centímetros - maior que a média do tamanho de um rim, que é de 10 a 12 centímetros.

A massa sólida estava no rim de um sargento aposentado de 62 anos. Carnistus Coonge tinha uma pedra de 801 gramas, cerca de cinco vezes o peso de um rim masculino, destacou o exército, e também foi considerado o cálculo renal mais pesado.

O rim foi removido no dia 1º deste mês, mas o comunicado só foi feito nesta quarta, depois que o Guinness Book certificou o recorde. "A remoção cirúrgica da maior e mais pesada pedra renal do mundo ocorreu em 1º de junho no hospital militar de Colombo", informaram os militares em um comunicado.