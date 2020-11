Pastor alemão dá pulos de medo com aproximação de gatinho; assista

A filmagem de uma pastor alemão assustada com a tentativa de amizade de um gato se tornou viral no TikTok, com internautas rindo da confiança do felino em comparação ao medo da cadela.

A pastor alemão e o gato, chamado Alfie, encontraram-se durante um passeio, e a interação entre os dois, divulgada na plataforma de vídeo, é hilária, com milhares de visualizações.

No clipe, que foi assistido mais de 300.000 vezes no TikTok, um gato na coleira se aproxima da cachorra.

Alfie, o gato, não parece nem um pouco perturbado pelo tamanho da cadela, que fica pulando para trás em estado de alerta cada vez que o gatinho ousadamente caminha na direção dela.

Claramente confusa com a situação, a cadela tenta cheirar o traseiro