Passageiro alcoolizado agride comissário de bordo em voo e vídeo viraliza

Um passageiro alcoolizado foi flagrado agredindo um comissário de bordo com uma cabeçada durante um voo que partiu de Dubai no último domingo (25). O vídeo da agressão rapidamente viralizou na internet.

Segundo a agência Reuters, o homem, que não teve sua identidade revelada, estava visivelmente bêbado quando iniciou a confusão. Ele teria se recusado a seguir as instruções da tripulação e, em um momento de fúria, agrediu o comissário com uma cabeçada no rosto.

Após a agressão, o passageiro foi contido por outros membros da tripulação e algemado em seu assento. Ele permaneceu preso até o avião pousar em Islamabad, no Paquistão, onde foi recebido pela polícia.

Passageiros que presenciaram a cena relataram que ficaram aterrorizados com a violência do homem. "Ele foi contido e algemado pela tripulação da Emirates, mas acho que as autoridades do Paquistão o deixaram ir porque ele tinha bons contatos", declarou uma das testemunhas o jornal The Sun.

Um perfil sobre aviação no X, antigo Twitter, postou outro trecho do ocorrido, quando uma comissária se aproxima com uma algema para prender o homem, já contido no chão após agredir o funcionário.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)