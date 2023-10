Passageira viraliza na web ao se depilar dentro de transporte público; vídeo

Uma passageira viralizou nas redes sociais, nesta semana, ao ser gravada depilando as pernas em um transporte público. O caso aconteceu em Bogotá, na Colômbia. O momento surpreendeu os passageiros do ônibus ao verem a moça conversando alegremente no telefone enquanto aplicava tiras de cera na perna. Alguns desviaram o olhar, enquanto outros ficaram surpresos com a cena incomum. Na internet, o vídeo gravado por outro passageiro foi visto mais de um milhão de vezes. Assista!

Na gravação, é possível ouvir uma senhora reclamando do comportamento. “Que nojento!”. “Se você não gosta, pegue um táxi”, respondeu a moça. Ainda nas redes, internautas concordaram com a crítica da mulher incomodada. “Há pessoas que precisam de atenção”, disse um perfil. "Não entendo porque as pessoas idolatram esse tipo de comportamento", completou outro.

Por outro lado, a atitude foi vista como algo autêntico e que não deveria incomodar se não atinge o espaço pessoal de outra pessoa. “Não acho que eles a idolatrem por ser ‘ousada’, mas por ser autêntica. A vida é muito curta para se preocupar se alguém está depilando a perna", afirmou um usuário.

"E usar tiras de cera para remover pelos não é nojento, não incomoda ninguém e nem invade o espaço pessoal. O cheiro de suor e odor corporal da maioria das pessoas 'normais' incomoda mais", acrescentou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)