Para ser feliz, segundo os finlandeses, deve-se tomar banho gelado e comer carne de rena

Carne de rena e banho gelado todas as manhãs são alguns dos ingredientes do segredo finlandês para a felicidade. Segundo os próprios finlandeses, encarar essas duas tarefas é meio caminho andado para uma vida mais satisfatória. A brasileira Laura Petrolino teve a oportunidade de testar essa receita única ao ser uma das 14 pessoas selecionadas de todo o mundo para participar do "Masterclass of Happiness" (aulas de felicidade) promovido pela Finlândia em junho. As informações são da Folha.

Não é à toa que os finlandeses são especialistas em felicidade. Em março, o país foi eleito, pela sexta vez consecutiva, o mais feliz do mundo, de acordo com o World Happiness Report, um relatório da ONU que utiliza sete indicadores, incluindo a "percepção de corrupção", para determinar a felicidade dos países.

Com o intuito de compartilhar essa alegria e promover o turismo, a agência estatal Business Finland ofereceu o curso que Laura teve a oportunidade de participar. A viagem e as aulas foram todas custeadas pelo governo. "Realmente aprendi formas de ser mais feliz no dia a dia", diz Laura. "Mas há muitos aspectos da felicidade finlandesa que não temos como replicar. O fato de não haver corrupção é um deles."

O curso aconteceu no Kuru Resort, próximo à cidade de Rantasalmi, famosa por seus 4.000 lagos. A primeira tarefa do primeiro dia foi enfrentar o banho gelado, pulando no lago ao lado do resort todas as manhãs. Apesar do choque inicial, a sensação de bem-estar era notável, deixando o corpo mais acordado e ativo.

Trilhas da floresta coletando frutas e temperos

As aulas abordaram diferentes aspectos da cultura finlandesa relacionados à felicidade. Em uma delas, intitulada "Natureza e Modo de Vida", Laura fez trilhas pela floresta coletando frutas e temperos, experiência permitida a todos os cidadãos finlandeses. Em outra aula, chamada "Design e Cotidiano", ela aprendeu sobre o design prático e funcional dos finlandeses, onde tudo é pensado para durar a vida inteira, além de participar da confecção de um tapete de lã em uma fazenda local.

No tópico "Saúde e Equilíbrio", os finlandeses enfatizaram a importância da confiança como palavra-chave para alcançar a felicidade. Usam o conceito de "sisu" para si mesmos, que engloba autoconfiança e força interior, e se reflete também na confiança nos vizinhos e nas instituições, contribuindo para uma menor desigualdade social.

Por fim, a aula "Alimentação e Bem-Estar" apresentou aos participantes a carne de rena, um alimento característico da culinária finlandesa. Laura, sendo vegetariana, optou por não experimentar, mas o chef local ensinou a preparar pratos deliciosos com ingredientes locais e temperos colhidos na floresta, destacando o compromisso com a produção sustentável e o uso de produtos da região.

O restaurante do resort, conhecido como Solitary, é um exemplo dessa filosofia, utilizando apenas ingredientes produzidos, pescados, caçados ou colhidos em uma área de 30 km ao redor do estabelecimento. A imersão nessas experiências finlandesas permitiu a Laura e aos demais participantes do "Masterclass of Happiness" aprenderem valiosas lições sobre a busca pela felicidade, levando consigo ensinamentos para aplicar em suas vidas cotidianas.