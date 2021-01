Para se transformar em 'alienígena', homem remove nariz e lábio superior

Em busca de um visual diferenciado, Anthony Loffredo, de 32 anos, já cobriu boa parte do corpo com tatuagens, bifurcou a língua e, recentemente, removeu parte do nariz e recentemente removeu um pedaço do lábio superior. O objetivo do jovem é se transformar em um "homem alienígena".

A operação de retirada do nariz foi realizada em setembro de 2020, na Espanha. Isso porque o procedimento era ilegal na França. As modificações no corpo de Anthony são compartilhadas com mais de 280 mil seguidores em seu Instagram.

Em alguns países europeus, piercings, tatuagens e modificações corporais em alguns países europeus são procedimentos ilegais. Por isso, quando fala sobre o assunto, o francês não especifica quando, onde e quem foi o responsável pela modificação no lábio superior.

Em uma live, ele ainda revelou que está com dificuldades para falar após a remoção do lábio superior. Mas ele conta que isso não provocou nenhum desânimo em relação à novidade.

Anthony disse, ainda, que seu desejo é remover a pele inteiramente e substituí-la por metal.

Ele afirmou que sempre gostou de "entrar na pele de um personagem assustador". "Costumo me estabelecer em algum lugar e desempenhar um papel, especialmente à noite nas ruas escuras. Eu exploro o contraste entre o papel que eu desempenho e eu mesmo", disse.