Para conter nova onda da covid-19, Itália proíbe viagens no fim do ano

Em decreto publicado nesta quinta-feira (3), o governo italiano proibiu viagens no Natal e no ano novo para conter uma nova onda da covid-19. A restrição passa a valer em todo o país entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro. A Itália é o primeiro país da Europa a anunciar uma proibição de deslocamento durante o recesso de fim de ano. A Espanha e o Reino Unido já haviam apresentado mais cedo nesta semana algumas recomendações para as festas, mas não impuseram restrição de viagem.

O decreto determina que os moradores de outros Estados poderão retornar para suas residências fixas, mas visitas entre regiões não será permitida. As restrições não valem para deslocamentos de profissionais essenciais, tratamento de doenças e viagens a trabalho.

A Itália foi o primeiro país afetado pelo coronavírus na Europa – ainda entre março e abril –, e registra, até o momento, mais de 57 mil mortes e 761 mil infecções. O governo teme que os números da pandemia no país aumentem mais depois do recesso se medidas rígidas não forem adotadas.

A proposta da Espanha para cuidados durante as celebrações de fim de ano no país, anuncia nesta quarta-feira (2), prevê que reuniões familiares estarão limitadas a até dez pessoas para evitar a propagação do vírus. No primeiro semestre, o país chegou a ser considerado o epicentro da covid-19 em todo o mundo. Até o momento, foram mais de 1,6 milhão de casos confirmados e pelo menos 45,7 mil mortos.

Já o Reino Unido recomendou a criação de "bolhas-familiares" para as reuniões de fim de ano: grupos pequenos que se comprometem a não se relacionar com pessoas "fora da bolha" e, com isso, reduzir os riscos de exposição ao coronavírus. Entre os dias 23 e 27 de dezembro, membros destes grupos poderão apenas entrar em contato entre si em casa ou em locais de culto, segundo as recomendações oficiais.