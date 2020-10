Paquerador do Tinder é zoado por ser muito exigente

Clara Melapple, que regularmente acumula no TikTok centenas de milhares de acessos nas suas análises de perfis bizarros do Tinder, encontrou uma nova vítima. Um homem de 32 anos, que, mesmo sem dizer muito de suas qualidades, fez uma lista enorme para as possíveis pretendentes de um encontro.

Na lista do exigente conquistador, há requisitos como não ser mãe solteira e deve possuir dados ilimitados de celular. E também não pode usar bombas de banho.

O solteirão, conhecido apenas como Stephen, à procura de amor, exige ainda que a moça seja jovem e não tenha problemas de saúde mental ou fluidez de gênero.

O paquerador recorreu ao aplicativo de namoro para revelar seu tipo muito particular, que também pedia que a pretendente "não tivesse dívidas".

“Audacioso”

Em um clipe que foi visto mais de um milhão de vezes, Clara, de Miami, lê o perfil de Stephen, que muitos apelidaram de “audacioso” e “delirante”.

Sua lista acrescenta que sua próxima namorada não dependa de tratamento médico domiciliar.

Também no perfil de Stephen está a insistência de que não poste citações motivacionais.

Embora ele não revele o que pode oferecer, Stephen diz que seus interesses são "espiritualidade", "musicais do West End", "dança" e "canoa".

Ele acrescenta que recebe um grande volume de mensagens, de modo que pode não ser capaz de responder a todas as mulheres interessadas nele.

“Superestimado”

A postagem de Clara no TikTok se tornou viral, acumulando mais de 1,1 milhão de visualizações e 308.000 curtidas.

Rapidamente, o vídeo recebeu centenas de comentários com Stephen descrito como “superestimando seu valor de mercado”.

“Coisas que Stephen tem a oferecer: a audácia”, escreveu um internauta.

“Ele quer uma planta. Ele precisa ir armazenar e comprar um cacto. É isso, nada mais. Por que ele está no Tinder se tudo é chato para ele?”, perguntou outro

“Quem ele está tentando atrair???? Bill Gates??”, questionou um seguidor.