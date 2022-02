Papagaio 'rouba' câmera de turista e filma o próprio voo; vídeo

Um vídeo publicado na última terça-feira (1º) chamou a atenção e viralizou nas redes sociais.Nas imagens, um papagaio aparece “roubando” uma câmera e carregando o equipamento, que registrou o voo da ave em uma reserva florestal, no parque nacional Fiordland, em Kepler Track, na Nova Zelândia. As informações são do site Aventuras na História.

O papagaio da espécie kea pegou uma câmera GoPro da família de Alex Verheul, que admirava os pássaros na reserva. O equipamento estava na varanda de um chalé, onde a família estava hospedada, e filmava em modo automático as aves locais.

Nas imagens, é possível ver o pássaro sobrevoando uma encosta de árvores. A gravação ainda flagrou outra ave voando ao seu lado.

De acordo com o portal Media Talks, o filho de Verheul conseguiu localizar o papagaio e recuperou a câmera.