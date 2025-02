Papa segue internado com bronquite, mas tem noite tranquila e febre baixa

O papa Francisco está em condições estáveis e teve uma noite tranquila e com febre baixa, mesmo internado com bronquite, informou a Sala de Imprensa do Vaticano, neste sábado (15/02). Ele deu entrada no hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, Itália, para realizar exames diagnósticos na sexta-feira (14/02).

De acordo com comunicado da Santa Sé, os resultados dos “primeiros exames realizados demonstram uma infecção do trato respiratório”, mas as condições clínicas do papa “são discretas”. Segundo publicou a Agência Italiana de Notícias (Ansa), o papa “está sereno e de bom humor”.

Durante o discurso na audiência semanal, na quarta-feira (12/2), o papa Francisco apresentou dificuldades no discurso por conta da doença.

“Esta manhã, após suas audiências, o papa Francisco será internado na Policlínica Agostino Gemelli para exames diagnósticos necessários e para continuar o tratamento hospitalar para sua bronquite em curso”, informou o Vaticano.

O papa sofre de bronquite há vários dias. De acordo com o comunicado, o pontífice argentino passará por exames para tratar o problema.