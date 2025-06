Papa Leão XIV se encontra com mães ucranianas e lamenta guerra com a Rússia

O papa Leão XIV se reuniu, neste sábado (28), com mães que perderam seus filhos na guerra entre Ucrânia e Rússia e expressou profundo pesar pelo conflito, que já se estende por mais de três anos. A audiência ocorreu na Basílica de São Pedro, no Vaticano, por conta da peregrinação da Igreja Greco-Católica Ucraniana em meio ao Jubileu de 2025.

Durante um encontro no Vaticano com fiéis da Igreja Greco-Católica Ucraniana, o novo pontífice lamentou a continuidade da guerra — sendo esse, inclusive, um dos primeiros apelos que fez ao assumir a liderança da Igreja Católica: o fim dos conflitos armados ao redor do mundo.

“Expresso minha solidariedade à martirizada Ucrânia — às crianças, aos jovens, aos idosos e, de modo especial, às famílias que choram seus entes queridos. Partilho da dor de vocês pelos prisioneiros e pelas vítimas desta guerra insensata”, declarou.

Leão XIV também mencionou o sofrimento dos fiéis forçados a deixar a “bela terra ucraniana” e reconheceu as dores e angústias enfrentadas pelo povo do país.

“Senhor, por que tudo isso? Onde estás? O que devemos fazer para salvar nossas famílias, nossas casas, nossa pátria?”, questionou o papa, dizendo-se próximo de todos os que, em meio ao sofrimento, buscam respostas — com a confiança, afirmou, de que “o Senhor pronunciará a última palavra, e a vida vencerá sobre a morte”.