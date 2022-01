Papa Francisco pede que pais não condenem filhos gays: ‘lidem com isso e acompanhem’

Durante uma audiência geral com fiéis no vaticano, nesta quarta-feira (26), o Papa Francisco pediu que as crianças não sejam condenadas por sua orientação sexual pelos seus pais. "Pais que veem orientações sexuais diferentes nos filhos, lidem com isso e acompanhem os filhos, e não se escondam no comportamento de condenação", declarou. "(...) a esses pais, eu digo que não se espantem (...) nunca devem condenar um filho". As informações são do G1 Mundo.

As declarações foram feitas quando o líder falava sobre as dificuldades da paternidade. Esta não é a primeira vez que o líder católico demonstra interesse ao diálogo e em acolher os fiéis LGBTQIA+. Em 2018, o Pontífice já havia falado contra a condenação de crianças homossexuais. No ano passado, ele afirmou pessoas homossexuais têm o direito de serem aceitos por suas famílias, como filhos e irmãos.