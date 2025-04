Papa Francisco não participa de celebração da Sexta-feira Santa pela 1ª vez

Pela primeira vez desde o início de seu pontificado, em 2013, o Papa Francisco não participou da tradicional procissão da Via-Sacra no Coliseu de Roma, realizada nesta sexta-feira (18). A celebração, que reúne milhares de fiéis e marca a Sexta-feira Santa — uma das datas mais significativas do calendário cristão —, simboliza o caminho percorrido por Jesus até a crucificação.

O pontífice, de 88 anos, segue em recuperação após ter sido internado por quase 40 dias devido a uma pneumonia dupla. Por recomendação médica, ele tem limitado suas aparições públicas, e por isso também não participou da cerimônia da Paixão do Senhor, na Basílica de São Pedro, mais cedo, nesta mesma sexta-feira.

Embora não tenha comparecido presencialmente, o papa escreveu as meditações lidas durante o rito da Sexta-feira Santa. Em um dos trechos, Francisco criticou o racionalismo excessivo da sociedade moderna: “Em um mundo de algoritmos, a economia de Deus não descarta, mas repara. Cristo, pregado, se coloca no meio das partes, entre os opostos e os leva ao Pai, pois sua cruz derruba os muros, cancela as dívidas e estabelece a reconciliação”.

A cerimônia no Coliseu foi conduzida pelo cardeal Baldo Reina, vigário geral da Diocese de Roma, substituindo o papa na presidência do rito. Já a celebração da Paixão do Senhor na Basílica foi presidida pelo cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais.

Entre os presentes à Via-Sacra esteve o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que é católico. Ele compareceu ao lado da esposa, Usha, e dos três filhos. Vance já protagonizou divergências com o papa em razão de políticas de imigração durante o governo Trump. O político norte-americano está na Itália com a família durante o feriado da Páscoa.