Papa Bento XVI diz que casamento gay é ‘distorção de consciência’; entenda

O papa emérito Bento XVI causou alvoroço entre vários católicos ao tratar sobre alguns assuntos polêmicos em seu novo livro “La Vera Europa” (Europa verdadeira, em português). Na obra, ele chega a afirmar que “o conceito de casamento homossexual está em contradição com todas as culturas da humanidade”. As informações são do Metrópoles.

Lançado nesta quinta-feira (16), o livro traz uma compilação de seus discursos sobre o continente europeu. O texto em que ele opina é intitulado “Para fazer justiça perante Deus pela tarefa que nos foi confiada para o homem” e foi escrito em abril deste ano. Dentre as várias citações e opiniões polêmicas, Joseph Ratzinger ainda defende que houve uma “distorção de consciência” em setores do povo católico.

O papa emérito afirma que “a existência do homem, na sua forma masculina e feminina, está orientada à procriação” e que a “transmissão da vida determina a essência do que se chama casamento”. Ele chega a relacionar o casamento a uma “ecologia” que protege a humanidade e diz que a única natureza que corre o risco de ser extinta é a humana:

“O homem também possui uma natureza que foi dada a ele, e violá-la ou negá-la leva à autodestruição”.