Pai, mãe e irmão se recusam a se vacinar morrem em uma semana

Influenciados por notícias falsas sobre os riscos das vacinas contra a covid, três pessoas de uma mesma família, em Portugal, morreram de covid em um período de uma semana. A dor de Francis Gonçalves, que perdeu a mãe, o pai e o irmão, o levou a fazer campanhas de alerta contra as fake News e a favor das vacinas. As informações foram divulgadas pela BBC Brasil.

As vítimas decidiram não se vacinar. Eles faziam parte dessa corrente de pessoas ao redor do mundo que levam mais a sério teorias sem amparo científico do que todos os fatos apresentados por institutos de saúde, governos e pela imprensa.

Os três morreram, por complicações da covid, no período de uma semana. Francis acredita que eles contraíram o vírus em um evento familiar.

"Eles não aproveitaram a oportunidade de se vacinar porque ficaram com medo. Meus pais tinham problemas de saúde crônicos, mas deveriam ter tomado a vacina. Só que havia todo um alvoroço sobre isso", explica Francis, que mora no País de Gales, no Reino Unido.

"Sei que muitas pessoas estão optando por não tomar a vacina. Elas não conseguem ver isso a partir de qualquer outra perspectiva — exemplo, por que alguém estaria distribuindo doses se elas fossem prejudiciais?"

"Tenho empatia por essas pessoas, elas estão se perguntando se estão fazendo a coisa certa. Mas isso vai prejudicar nossas famílias, então toda a propaganda (antivacina) tem que parar", pediu.

Sem poder viajar por causa das restrições, Gonçalves ficou no Reino Unido e lá recebeu a notícia de que o pai, Basil, 73, a mãe, Charmagne, 65, e o irmão Shaul, 40, foram hospitalizados.

O irmão morreu em 17 de julho. Três dias depois foi a vez do pai. A mãe morreu em 24 de julho.