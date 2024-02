Casal na China é executado pelo assassinato dos filhos bebês do marido; eles queriam 'recomeçar'

A China executou um casal considerado culpado pelo assassinato de duas crianças, de um e dois anos, filhos do primeiro casamento do homem, após simularem uma queda acidental do 15º andar de uma torre residencial na metrópole de Chongqing, no sudoeste do país. Segundo a apuração dos fatos, o casal teria planejado o crime para que pudesse "começar o romance do zero", sem quaquer empecilho. O caso ocorreu em 2020, mas a execução ocorreu somente na última quarta-feira (24).

O pai, Zhang Bo, jogou os dois filhos do 15º andar a pedido da esposa, Ye Chengchen que ameaçou deixá-lo caso ele não se livrasse das crianças.

O relacionamento

Zhang Bo começou um caso com Ye Chengchen e inicialmente escondeu o fato de ser casado e ter filhos, mas Ye descobriu e Zhang se divorciou de sua esposa, de acordo com a Suprema Corte da China.

Ye viu os dois filhos de Zhang como um “obstáculo” para eles se casarem e um “fardo para sua vida futura juntos”. Ela repetidamente pediu para Zhang matar as crianças e ameaçou terminar com ele se ele não o fizesse.

Condenação e injeção letal

O casal foi condenado à morte em dezembro de 2021. O Supremo Tribunal Popular afirmou que o crime “desafiou seriamente os resultados legais e morais”, chamando a sua motivação criminosa de “extremamente desprezível” e “particularmente cruel”, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

A notícia de sua execução atraiu centenas de milhões de visualizações no site de mídia social chinês Weibo, onde se tornou um dos principais tópicos de tendência.

“Eles mereceram a punição”, disse um comentário importante com 27 mil curtidas. "Que gratificante!”, disse outro com 31.000 curtidas.

A execução ocorreu na quarta-feira, dia 24 de janeiro, por meio da injeção letal, conhecida por ser similar à eutanásia.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com