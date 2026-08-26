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Pai diz que universitário foi morto pela polícia nos EUA após tentar entrar na casa errada

O pai de Glenwood, Glen Pysher, afirmou que o filho e os amigos haviam passado por vários bares no início da noite

Estadão Conteúdo
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Universitário foi morto pela polícia (Reprodução /)

Um estudante universitário de 22 anos, morto pela polícia da Pensilvânia enquanto os agentes atendiam a uma ocorrência de possível invasão, havia acabado de perceber que errou o endereço e estava na casa errada e aguardava amigos para buscá-lo quando foi baleado, disse seu pai nesta quarta-feira, 26.

Policiais de Upper Pottsgrove Township, a noroeste da Filadélfia, foram acionados por volta de 0h30 do último domingo, 23, após uma ligação para o serviço de emergência 911 sobre uma possível tentativa de assalto, segundo o gabinete do promotor do condado de Montgomery. Em comunicado, o órgão afirmou que os policiais encontraram Glenwood Pysher IV nos fundos da residência e, posteriormente, atiraram contra ele. O jovem morreu.

O pai de Glenwood, Glen Pysher, afirmou que o filho e os amigos haviam passado por vários bares no início da noite e se separaram para passar a madrugada em duas casas. Segundo ele, o jovem tomou o caminho errado em uma área de mata. Com base no relato dos amigos do filho, Pysher acredita que ele tentou entrar por engano no que imaginava ser a casa de um amigo. O jovem não carregava nenhuma arma, apenas um celular e uma mochila com roupas e algumas cervejas, disse o pai.

"Ele tentou abrir a maçaneta e, obviamente, assustou o morador", afirmou. "Pelo que entendemos, ele disse: 'Ei! Abra a porta!', porque achava que estava na casa do amigo."

Pysher então se sentou na varanda dos fundos e entrou em contato com os amigos, que perceberam que ele estava no local errado e começaram a procurá-lo. Minutos depois, eles viram policiais e veículos de emergência e imaginaram que o amigo seria preso por embriaguez em público. Em vez disso, ele foi baleado.

"Às 0h32, meu filho estava em uma chamada pelo FaceTime com os amigos que estavam indo buscá-lo", afirmou o pai. "Fomos informados de que meu filho foi baleado à 0h35. Então, que tipo de confronto poderia ter acontecido? Que tipo de comunicação aquele policial poderia ter estabelecido com ele?"

Um registro do Departamento de Segurança Pública do condado de Montgomery mostra que os policiais foram acionados à 0h30 e chegaram ao local à 0h34. O chefe da polícia de Upper Pottsgrove Township, Al Werner, se recusou a divulgar informações, incluindo os nomes dos policiais envolvidos no tiroteio, até a conclusão da investigação. O caso é investigado pelo Departamento de Detetives do condado de Montgomery, informou o gabinete do promotor.

O caso de Pysher se diferencia de outros episódios em que moradores atiraram contra pessoas que apareceram por engano em suas casas. Neste caso, o jovem foi morto pela polícia, que havia sido acionada após um relato de uma possível tentativa de invasão.

Pysher se preparava para iniciar o último ano na St. Elizabeth University, em Nova Jersey, onde pretendia jogar beisebol. Depois de se formar, seu objetivo era trabalhar como professor de história e treinador em uma escola de ensino médio.

*Com informações da Associated Press (AP).

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

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