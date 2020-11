Pacientes de covid relatam perda repentina de dentes; entenda

Há cada vez mais relatos de perda inesperada de dentes em pessoas após se curarem da covid-19, o que pode indicar que problemas dentários são outro problema a ser adicionado à lista de sintomas da covid, especialmente em pessoas que demoraram a se curar.

Fadiga, queda de cabelo, lapsos de memória e dores musculares são apenas alguns dos sintomas persistentes relatados após sobreviver à doença.

Dentistas disseram que o vírus pode irritar as gengivas por meio de inflamação ou danificar os vasos sanguíneos da gengiva.

No entanto, as evidências são muito vagas para saber com certeza se a perda do dente é apenas uma coincidência.

O jornal New York Times detalhou histórias bizarras de perda de dente dos chamados "long haulers", pessoas que tiveram covid persistente.

Uma mulher de 43 anos de Nova York perdeu um dente neste mês depois de perceber que ele estava mole.

Farah Khemili teve covid-19 há alguns meses, embora não esteja claro se ela foi formalmente diagnosticada. Saiu sem sangue ou dor, assim como outra mulher não identificada que perdeu o dente enquanto tomava um sorvete.

Outro relato é sobre um menino de 12 anos, que perdeu um dente permanente de maneira completamente inesperada neste mês.

A mãe, Diana Berrent, disse que seu filho teve covid-19 há nove meses. Ela alerta as pessoas a "levarem a covid a sério".

Diana disse que o filho tinha dentes saudáveis ​​e nenhuma doença subjacente, em relato em página de apoio a pacientes de covid que ela fundou, chamada Survior Corp.

Várias outras pessoas descreveram a perda de dentes após ter o coronavírus nessa página, de acordo com o NYT.

Vasos sanguíneos

Dentes que caem sem qualquer perda de sangue é incomum, disse o Dr. William Li, presidente e diretor médico da Angiogenesis Foundation, uma organização sem fins lucrativos que estuda a saúde e a doença dos vasos sanguíneos.

Ele disse que sua equipe está investigando alguns dos problemas "desconcertantes" que os pacientes da covid-19 estão tendo meses após a doença.

O Dr. Li disse que é possível que o vírus danifique os vasos sanguíneos que mantêm os dentes vivos, e é por isso que não há dor quando ele cai.