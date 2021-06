OMS vê cenário da pandemia 'misto'; América do Sul tem alta de casos

Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom classificou o cenário da pandemia de coronavírus como "misto", durante coletiva de imprensa da entidade nesta segunda-feira. De acordo com ele, enquanto os casos e mortes globais por covid-19 diminuíram pela sexta e quinta semana seguidas, respectivamente, as regiões da América do Sul, África e Ásia-Pacífico seguem registrando um aumento nas infecções.

Para frear esta tendência, é necessário que mais doses de vacinas contra a doença sejam compartilhadas a países emergentes, disse Tedros.

A meta da OMS é vacinar 70% da população mundial para acabar com a pandemia até o fim de 2021. De acordo com o diretor-geral, os líderes do Grupo dos Sete (G-7), que se reúnem a partir da próxima sexta-feira, 11, em Londres, "têm o poder" necessário para ajudar a atingir a meta.

Enquanto mais vacinas não estão disponíveis, países com altas taxas de infecções do vírus devem manter medidas sanitárias para restringir as contaminações, especialmente considerando a capacidade transmissiva da variante delta do sars-cov-2, identificada pela primeira vez na Índia.

No domingo, o secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou que esta cepa tem potencial de contágio 40% maior que a variante britânica (B.1.1.7), e dificulta a reabertura das atividades no país.