OMS deve decidir em reunião nesta sexta se Covid-19 ainda é emergência mundial

O Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde (OMS) deve se reunir nesta sexta-feira (27) para decidir se a Covid-19 ainda representa uma emergência mundial. Desde o dia 30 de janeiro de 2020, a doença foi declarada emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS, que se reúne a cada três meses para reavaliar a situação. As informações são do Portal R7.

Durante a reunião, os membros do Conselho devem avaliar a atual situação global da Covid, que teve alta no número de casos nos últimos meses, após a mudança da política de contenção do vírus na China.

VEJA MAIS

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou à imprensa que continua “muito preocupado com a situação em muitos países e com o número crescente de mortes”. De acordo com ele, mesmo a condição sendo melhor que a de três anos atrás, quando a pandemia começou, a situação vacinal da população de vários países ainda preocupa.

“Poucas pessoas — especialmente idosos e profissionais de saúde — estão vacinadas adequadamente. Muitas pessoas estão atrasadas em seus reforços”, declarou.

Em todo o mundo, foram registros 669 milhões de casos da doença e mais de 67,8 milhões de mortos. Dados mais recentes apontam uma média de 236.272 casos e 3.779 mortes nos últimos sete dias. No Brasil, a doença matou 3.938 pessoas em dezembro, com média de 131 a cada dia.