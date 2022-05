Número crescente OVNIs é observado no céu, admite pentágono: ‘riscos potenciais’

O Departamento de Defesa norte-americano está “comprometido” em determinar as origens de objetos voadores não identificados (OVNIs) no território dos Estados Unidos, de acordo com Ronald Moultrie, subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança, e Scott Bray, vice-diretor de inteligência naval. Os dois participaram de uma audiência pública da Câmara dos Representantes dos EUA, nesta terça-feira (17), e admitiram que os fenômenos ainda sem explicação representam “riscos potenciais” ao país. As informações são do portal Poder 360.

Durante o evento, além de informações novas, também foram exibidos dois vídeos até então mantidos em sigilo. A audiência focou 144 casos registrados de 2004 a 2021, compilados em um relatório entregue à Câmara em junho do ano passado.

Bray também admitiu que desde o início dos anos 2000 há um “número crescente de aeronaves ou objetos não autorizados e/ou não identificados” observados por pilotos ou registrados por câmeras e sensores instalados nos equipamentos militares em áreas de treinamento militar e em outros locais dos Estados Unidos.

“Relatos são frequentes e contínuos”, afirmou. Uma das imagens exibidas foi filmada por lentes de visão noturna de um navio da Marinha norte-americana e mostra um objeto verde em forma de triângulo piscando no céu noturno. Após “vários anos” sem resposta, a inteligência dos EUA enfim identificou o objeto como um drone, por meio de análise de gravações semelhantes captadas por outros equipamentos.

“Nesse exemplo, acumulamos dados de dois registros semelhantes, em dois períodos diferentes e em duas áreas geográficas para nos ajudar a tirar essas conclusões, mas nem sempre é assim. Reconhecemos que [isso] pode ser insatisfatório ou insuficiente aos olhos de muitos”, disse.

Em outro vídeo, registrado por um piloto que estava dentro de um caça FA-18, aparece um objeto esférico passando rapidamente a uma certa distância da aeronave. “Não tenho uma explicação sobre esse objeto específico”, disse Bray aos congressistas.

Segurança

A maior preocupação das autoridades dos EUA não está relacionada à existência de vida extraterrestre, mas sim que outros países, como a Rússia e a China, possam estar usando alguma tecnologia avançada no espaço aéreo norte-americano.

Moultrie informou que a equipe está comprometida em ser transparente com a população norte-americana. Disse também que os fenômenos aéreos não identificados representam “riscos potenciais” ao país.

“Nosso objetivo”, continuou, “é atingir esse equilíbrio delicado, que nos permita manter a confiança do público, preservando as capacidades vitais para o apoio de nosso pessoal”.

Os analistas da inteligência norte-americana também estão abertos a todas as hipóteses que possam explicar os objetos. Não foram dados detalhes sobre os sistemas de captação dos objetos ou sobre o procedimento das análises.“Não queremos que potenciais adversários saibam exatamente o que somos capazes de ver, entender ou como chegamos a uma conclusão”, disse Bray.

De acordo com as autoridades, todos os registros inexplicáveis são armazenados em um sistema de dados. “Nosso objetivo é ter essas informações de alta fidelidade que obtemos de todas as fontes. Queremos ser capazes de integrar isso”, disse o subsecretário de Defesa.