Novo comboio com ajuda humanitária entra na Faixa de Gaza

Um novo comboio com ajuda humanitária atravessou a fronteira com o Egito e entrou na Faixa de Gaza na manhã deste domingo (22). Apenas 17 caminhões foram autorizados, enquanto outros 100 aguardam liberação para entrar na região, que abriga mais de 2 milhões de habitantes.

A região é alvo de constantes ataques israelenses desde 7 de outubro, quando iniciou o conflito entre o grupo extremista Hamas e Israel. A liberação de ajuda humanitária é uma reivindicação internacional. Além disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que são necessários ao menos 100 caminhões diários para ajudar os moradores da região. A população enfrenta falta de água, energia elétrica, alimentos e medicamentos.

"Estima-se que existam cerca de 1,4 milhões de pessoas deslocadas internamente em Gaza, com quase 566.000 abrigadas em 148 abrigos de emergência designados pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, em condições cada vez mais terríveis. Há relatos de famílias deslocadas que regressam ao norte de Gaza devido aos bombardeamentos contínuos e à incapacidade de satisfazer as necessidades básicas no sul", relata a ONU.

A Organização Mundial da Saúde destaca a importância da autorização de entrada de combustíveis, alimentos e insumos médicos na região. “O combustível também é necessário para geradores hospitalares, ambulâncias e usinas de dessalinização – e instamos Israel a adicionar combustível aos suprimentos vitais autorizados a entrar em Gaza”, disse o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa.